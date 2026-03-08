LPI-J: alkoholisiert unterwegs
Jena (ots)
Alkoholisiert war ein 21-jähriger Mann aus Schöngleina am 07.März 2026 gegen 01:00 Uhr im Bereich Mörsdorf, Saale Holzland Kreis, unterwegs. Er wurde einer Kontrolle unterzogen, die Beamten stellten einen Atemalkoholwert von über einem Promille fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der junge Mann hat nun mit einer Anzeige zu rechnen.
