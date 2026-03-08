PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontrolle über den Pkw verloren

Jena (ots)

Am 07.März 2026 kam es gegen 17:00 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Freienorla und Langenorla zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Saalfeld war mit seinem Pkw unterwegs, er überholte einen vorausfahrenden Pkw und verlor anschließend die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Hügel und kam auf einem Feld zum Stehen. Der junge Fahrer wurde nur leicht verletzt, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

