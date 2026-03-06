PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl in Apolda

Apolda (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in einem Einkaufsmarkt in Apolda zu einem Ladendiebstahl mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung. Ein 63-jähriger Mann kaufte eine Flasche Wasser und verließ daraufhin den Kassenbereich ohne eine Ware im Wert von 4,25 Euro zu bezahlen, die er in einem Stoffbeutel verstaute. Das Sicherheitspersonal des Geschäfts nahm die Verfolgung auf und konnte die Person in der Innenstadt stellen. Der Herr weigerte sich mit zum Geschäft zurückzugehen, daher hielten die Mitarbeiter ihn fest. Dabei leistete dieser erhebliche Widerstand indem er um sich schlug und trat.

Dabei wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt sowie der Ladendieb selbst. Ein Rettungsdienst musste nicht hinzugezogen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 06.03.2026 – 10:20

    LPI-J: Mehrere Ladendiebstähle aufgeklärt

    Weimar (ots) - Ein 28-jähriger Ladendieb konnte am Donnerstag durch den Sicherheitsdienst des Weimarer Atriums gestellt werden. Da die Identität des Diebes nicht geklärt werden konnte, wurde die Polizei hinzugerufen. Der Mann entwendete zuvor in einem Modegeschäft eine Anzughose und ein Basecap, indem er dieses unter seiner Kleidung verbarg und das Geschäft verlassen wollte. Bei der anschließenden Durchsuchung nach ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:20

    LPI-J: Radfahrerin verletzt

    Weimar (ots) - In der Trierer Straße in Weimar kam es am Donnerstag, am frühen Nachmittag, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Dabei hielt der 48- jährige Fahrradfahrer vorschriftsmäßig an, um die gebotene Vorfahrt einzuhalten. Die 43- jährige Pkw Fahrerin bog jedoch in einem zu engen Bogen nach links ab und kollidierte hierbei mit dem wartenden Fahrradfahrer. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ...

    mehr
