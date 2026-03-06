Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl in Apolda

Apolda (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in einem Einkaufsmarkt in Apolda zu einem Ladendiebstahl mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung. Ein 63-jähriger Mann kaufte eine Flasche Wasser und verließ daraufhin den Kassenbereich ohne eine Ware im Wert von 4,25 Euro zu bezahlen, die er in einem Stoffbeutel verstaute. Das Sicherheitspersonal des Geschäfts nahm die Verfolgung auf und konnte die Person in der Innenstadt stellen. Der Herr weigerte sich mit zum Geschäft zurückzugehen, daher hielten die Mitarbeiter ihn fest. Dabei leistete dieser erhebliche Widerstand indem er um sich schlug und trat.

Dabei wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt sowie der Ladendieb selbst. Ein Rettungsdienst musste nicht hinzugezogen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell