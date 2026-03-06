Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin verletzt

Weimar (ots)

In der Trierer Straße in Weimar kam es am Donnerstag, am frühen Nachmittag, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Dabei hielt der 48- jährige Fahrradfahrer vorschriftsmäßig an, um die gebotene Vorfahrt einzuhalten. Die 43- jährige Pkw Fahrerin bog jedoch in einem zu engen Bogen nach links ab und kollidierte hierbei mit dem wartenden Fahrradfahrer. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell