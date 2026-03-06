LPI-J: Baggerschaufel entwendet

Jena (ots) - Der Sicherheitsdienst eines Supermarktes in der Jenaer Innenstadt beobachtete am frühen Donnerstagabend eine Person, welche ohne zu bezahlen den Supermarkt verlassen wollte. Als er darauf angesprochen wurde, ergriff der junge Mann die Flucht. Der Sicherheitsdienst verfolgte den Mann und konnten ihn in einem in der Nähe befindlichen anderen Geschäft ergreifen. Er versuchte sich nun loszureißen und trat ...

