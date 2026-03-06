LPI-J: Baggerschaufel entwendet
Saale-Holzland (ots)
Von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in Orlamünde eine Baggerschaufel eines Minibaggers im Wert von ungefähr 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Saale-Holzland (03615743-56100, Pi.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de) dankend entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell