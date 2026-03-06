PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Holzkohlegrill löst Einsatz aus

Jena (ots)

Am Donnerstagabend mussten Feuerwehr und Polizei zu einem vermeintlichen Balkonbrand nach Jena Ost ausrücken. Vor der Einsatzadresse war auch eindeutig Qualm wahrzunehmen und die Einsatzkräfte mussten tatsächlich von einem Balkonbrand ausgehen. Nach näherer Begutachtung sowie Rücksprache mit dem Mieter stellte sich heraus, dass dieser einen Holzkohlegrill auf dem Balkon betrieb. Ein Übergreifen auf andere Gegenstände war nicht der Fall.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 10:20

    LPI-J: Security stellt flüchtigen Täter

    Jena (ots) - Der Sicherheitsdienst eines Supermarktes in der Jenaer Innenstadt beobachtete am frühen Donnerstagabend eine Person, welche ohne zu bezahlen den Supermarkt verlassen wollte. Als er darauf angesprochen wurde, ergriff der junge Mann die Flucht. Der Sicherheitsdienst verfolgte den Mann und konnten ihn in einem in der Nähe befindlichen anderen Geschäft ergreifen. Er versuchte sich nun loszureißen und trat ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:20

    LPI-J: Motorrad nach Diebstahl wiedergefunden

    Jena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Jena-Ziegenhain aus einer Garage in einer Gartenanlage ein Motorrad gestohlen. Dazu brachen der oder die Täter das Garagentor auf und nahmen sich die Maschine im Wert von über 4.000 Euro. Der 31-Jähriger Eigentümer meldete den Vorfall der Polizei. Diese nahm eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls auf. Im Verlaufe des Donnerstags konnte ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:16

    LPI-J: Diebstahlshandlung unterbunden

    Weimar (ots) - Eine 37-jährige Weimarerin beobachtete am Donnerstagabend eine männliche Person dabei, wie diese sich offenbar an zwei fremden Motorrädern in der Schwanseestraße in Weimar zu schaffen machte und informierte die Polizei. Zuvor reagierte die männliche Person bereits hektisch auf die ungebetene Zeugin. Tatsächlich konnte ein polizeibekannter 23- jähriger festgestellt werden. Ein Eigentumsnachweis über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren