LPI-J: Holzkohlegrill löst Einsatz aus

Jena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Jena-Ziegenhain aus einer Garage in einer Gartenanlage ein Motorrad gestohlen. Dazu brachen der oder die Täter das Garagentor auf und nahmen sich die Maschine im Wert von über 4.000 Euro. Der 31-Jähriger Eigentümer meldete den Vorfall der Polizei. Diese nahm eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls auf. Im Verlaufe des Donnerstags konnte ...

mehr