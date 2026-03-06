LPI-J: Holzkohlegrill löst Einsatz aus
Jena (ots)
Am Donnerstagabend mussten Feuerwehr und Polizei zu einem vermeintlichen Balkonbrand nach Jena Ost ausrücken. Vor der Einsatzadresse war auch eindeutig Qualm wahrzunehmen und die Einsatzkräfte mussten tatsächlich von einem Balkonbrand ausgehen. Nach näherer Begutachtung sowie Rücksprache mit dem Mieter stellte sich heraus, dass dieser einen Holzkohlegrill auf dem Balkon betrieb. Ein Übergreifen auf andere Gegenstände war nicht der Fall.
