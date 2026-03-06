PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena
LPI-J: Security stellt flüchtigen Täter

Jena (ots)

Der Sicherheitsdienst eines Supermarktes in der Jenaer Innenstadt beobachtete am frühen Donnerstagabend eine Person, welche ohne zu bezahlen den Supermarkt verlassen wollte. Als er darauf angesprochen wurde, ergriff der junge Mann die Flucht. Der Sicherheitsdienst verfolgte den Mann und konnten ihn in einem in der Nähe befindlichen anderen Geschäft ergreifen. Er versuchte sich nun loszureißen und trat gegen einen der Mitarbeiter. Der angegriffene Mitarbeiter verletzte sich leicht. In dem Gerangel wurden zu dem Elektronikartikel in dem Geschäft beschädigt. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen sich nun dem 18-Jährigen an. Eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls wurde aufgenommen. Bei den gestohlenen Waren, handelte es sich um Lebensmittel mit einem Wert von unter 10 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

