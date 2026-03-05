PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl in Wohnung in Kleinromstedt

Kleinromstedt (ots)

Gestern Nachmittag teilte die Tochter einer 87-jährigen Frau der Polizei mit, dass in der Wohnung ihrer Mutter ein Diebstahl durch eine bulgarische Pflegekraft begangen wurde. Bei der Pflegekraft handelt es sich um eine 24 Stunden Pflege welche ein Zimmer bei der 87-jährigen Frau bewohnt. Die Pflegerin wurde durch die Schwester vor Ort direkt auf den Diebstahl angesprochen. Daraufhin gab sie einen Teil des Diebesgutes wieder heraus. Nach weiterer Recherche und Belehrung durch die Polizei wurde weiteres Diebesgut bei den persönlichen Gegenständen der 64-jährigen Bulgarin aufgefunden. Unter dem Diebesgut befanden sich diverse Münzen, verschiedener Schmuck, Geschirr und andere Wertsachen. Die Pflegekraft wurde der Wohnung verwiesen und gegen sie wurde entsprechende Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

