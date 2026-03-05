Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tierliebe führt zu Bedrohung

Weimar (ots)

Ein 44-Jähriger lief am Donnerstagabend entlang der Soproner Straße, dabei traf er auf einen ihm unbekannten Mann, welcher mit seinem an der Leine befindlichen Hund schimpfte. Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wird, wandte er sich an den 44-Jährigen. Der Mann wollte nicht beobachtet werden und bedrohte mutmaßlich deswegen den 44-Jährigen. Dieser ging nun weiter und sah noch, wie der Mann gegen den Hund trat. Er meldete sich im Anschluss bei der Polizei und erstattete Anzeige. Die Beamten haben nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

