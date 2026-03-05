PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Wiederholte Plakatierung in Kahla

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte haben erneut in der Innenstadt von Kahla, einen politisch motivierten Aufkleber angebracht. Streifenbeamte stellten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Aufkleber an einer Eingangstür eines Cafés fest. Die Beamten haben den Aufkleber ohne weitere Beschädigungen entfernen können. Hinweise zu einem möglichen Täter gibt es bisher nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

