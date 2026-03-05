LPI-J: Wiederholte Plakatierung in Kahla
Saale-Holzland (ots)
Unbekannte haben erneut in der Innenstadt von Kahla, einen politisch motivierten Aufkleber angebracht. Streifenbeamte stellten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Aufkleber an einer Eingangstür eines Cafés fest. Die Beamten haben den Aufkleber ohne weitere Beschädigungen entfernen können. Hinweise zu einem möglichen Täter gibt es bisher nicht.
