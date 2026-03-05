PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Arbeitsunfall mit Gabelstapler

Saale-Holzland (ots)

In einer Firma in Porstendorf ereignete sich Mittwochvormittag ein Arbeitsunfall. Scheinbar aus Unachtsamkeit verletzte ein 22-Jähriger Gabelstaplerfahrer einen 53-jährigen Mitarbeiter der Firma. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Mann für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, um die Umstände aufzuklären.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

