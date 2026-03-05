LPI-J: Arbeitsunfall mit Gabelstapler

Jena (ots) - Ein 83-Jähriger fuhr am Mittwochvormittag mit seinem Auto die Altenburger Straße entlang. Ein 85-Jähriger war zum gleichen Zeitpunkt in Begriff aus einem Grundstück in die Altenburger Straße einzubiegen. Mutmaßlich übersah er dabei den herannahenden 83-Jährigen. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge wurden in der Folge abgeschleppt. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro ...

mehr