Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leicht verletzt nach Kollision

Jena (ots)

Ein 83-Jähriger fuhr am Mittwochvormittag mit seinem Auto die Altenburger Straße entlang. Ein 85-Jähriger war zum gleichen Zeitpunkt in Begriff aus einem Grundstück in die Altenburger Straße einzubiegen. Mutmaßlich übersah er dabei den herannahenden 83-Jährigen. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge wurden in der Folge abgeschleppt. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der 83-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht und musste medizinisch behandelt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

