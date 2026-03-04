Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eigentümer gesucht

Jena (ots)

Am 23.01.2026 wurden in Jena, im Bereich der Ammerbacher Straße / Grüne Aue, mehrere blaue Werkzeugkoffer der Marke "Bosch" und ein blauer Werkzeugkoffer der Marke "Makita" mit einem Akkuschrauber aufgefunden. Diese lagen an einer Böschung in der Ammerbacher Straße in Richtung Ringwiese. Markant an einigen Werkzeugkoffern sind die mit einem schwarzen Stift aufgeschriebenen Initialen M.M. und T.K. auf den Öffnungsclips.

Erkennen Sie die nachfolgend abgebildeten Werkzeugkoffer als ihr Eigentum? Wem wurden solche Koffer ggf. entwendet?

Hinweise zu den Eigentümern der Werkzeugkoffer nimmt die Polizei Jena unter Angabe des Aktenzeichen 0019540/2026 unter folgender Telefonnummer 03641/81-0 oder E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

