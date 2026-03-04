LPI-J: Verkehrskontrolle Apolda
Apolda (ots)
Am gestrigen Dienstagabend überprüfte die Polizei Apolda im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 38-jährigen Toyota Fahrer in der Schulbergstraße in Apolda. Nach einem Drogenschnelltest, welcher positiv auf Cannabis ausfiel, wurde dem 38-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell