PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle Apolda

Apolda (ots)

Am gestrigen Dienstagabend überprüfte die Polizei Apolda im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 38-jährigen Toyota Fahrer in der Schulbergstraße in Apolda. Nach einem Drogenschnelltest, welcher positiv auf Cannabis ausfiel, wurde dem 38-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 09:59

    LPI-J: Eigentümer gesucht

    Jena (ots) - Am 23.01.2026 wurden in Jena, im Bereich der Ammerbacher Straße / Grüne Aue, mehrere blaue Werkzeugkoffer der Marke "Bosch" und ein blauer Werkzeugkoffer der Marke "Makita" mit einem Akkuschrauber aufgefunden. Diese lagen an einer Böschung in der Ammerbacher Straße in Richtung Ringwiese. Markant an einigen Werkzeugkoffern sind die mit einem schwarzen Stift aufgeschriebenen Initialen M.M. und ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 04.03.2026 – 09:45

    LPI-J: Vermisstenmeldung der LPI Jena

    Weimar (ots) - Seit Montag, dem 02. März 2026, wird die 56-jährige Amela Schiller aus Weimar vermisst. Letztmalig hatten Zeugen am Samstag den 28. Februar 2026 Kontakt zu Frau Schiller. Frau Schiller befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation Es ist nicht auszuschließen, dass sie orientierungslos wirkt oder sich in einer hilflosen Lage befindet und dringend Unterstützung benötigt. Frau ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:15

    LPI-J: Nötigung im Straßenverkehr

    Saale-Holzland (ots) - Im Bereich der Reichenbacher Straße in Hermsdorf kam es Mittwochnachmittag zu einem gefährlichen Fahrmanöver. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer wurde zunächst durch einen bisher unbekannten Führer eines grauen Toyota Auris überholt, bis dieser dann wieder einscherte und folglich scheinbar grundlos so stark abbremste, dass der Notbremsassistent des 59-Jährigen eine Gefahrenbremsung einleitete. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren