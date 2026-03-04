LPI-J: Verkehrskontrolle Apolda

Jena (ots) - Am 23.01.2026 wurden in Jena, im Bereich der Ammerbacher Straße / Grüne Aue, mehrere blaue Werkzeugkoffer der Marke "Bosch" und ein blauer Werkzeugkoffer der Marke "Makita" mit einem Akkuschrauber aufgefunden. Diese lagen an einer Böschung in der Ammerbacher Straße in Richtung Ringwiese. Markant an einigen Werkzeugkoffern sind die mit einem schwarzen Stift aufgeschriebenen Initialen M.M. und ...

