Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nötigung im Straßenverkehr

Saale-Holzland (ots)

Im Bereich der Reichenbacher Straße in Hermsdorf kam es Mittwochnachmittag zu einem gefährlichen Fahrmanöver. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer wurde zunächst durch einen bisher unbekannten Führer eines grauen Toyota Auris überholt, bis dieser dann wieder einscherte und folglich scheinbar grundlos so stark abbremste, dass der Notbremsassistent des 59-Jährigen eine Gefahrenbremsung einleitete. Ein Zusammenstoß konnte so glücklicherweise verhindert werden. Das Bekanntmachen des rücksichtslosen Toyota Fahrers ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

