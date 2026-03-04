LPI-J: Auffahrunfall nach Wendemanöver

Saale-Holzland (ots) - Ein 57-Jähriger aus dem Saale-Holzland-Kreis wollte im Januar Geld im Internet investieren. Er geriet an einen angeblichen Finanzexperten. Dieser sorgte dafür, dass der Mann über mindestens zwei Monate immer wieder Überweisungen auf ein Konto im Ausland ausführte. Über die Wochen summierten sich die überwiesenen Beträge auf über 100.000 Euro zusammen. Zu spät bemerkte der 57-Jährige die betrügerische Absicht des vorgeblichen Finanzexperten. ...

