LPI-J: Auffahrunfall nach Wendemanöver
Saale-Holzland (ots)
Ein 72-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Opel die Bundesstraße 88 zwischen Steudnitz und Camburg. Vor ihm führte ein unbekanntes Fahrzeug ein Wendemanöver durch, weswegen der Opelfahrer sein Fahrzeug stoppte. Ein dahinter befindlicher ebenfalls 72-Jähriger Ford-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Opel auf. Es kam zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen, verletzt wurde glücklicherweise niemand.
