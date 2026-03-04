PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Investitionsbetrug

Saale-Holzland (ots)

Ein 57-Jähriger aus dem Saale-Holzland-Kreis wollte im Januar Geld im Internet investieren. Er geriet an einen angeblichen Finanzexperten. Dieser sorgte dafür, dass der Mann über mindestens zwei Monate immer wieder Überweisungen auf ein Konto im Ausland ausführte. Über die Wochen summierten sich die überwiesenen Beträge auf über 100.000 Euro zusammen. Zu spät bemerkte der 57-Jährige die betrügerische Absicht des vorgeblichen Finanzexperten. Die Polizei nahm eine Anzeige gegen Unbekannt auf und ermittelt nun wegen Betrug.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 09:15

    LPI-J: Brand verhindert

    Jena (ots) - Zwei Kerzen in einem Hausflur lösten Mittwochmorgen einen Feuerwehreinsatz im Zentrum von Jena aus. Durch das Wachs der brennenden Kerzen fing eine daneben befindliche Mülltüte Feuer. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht. Ermittlungen zur Herkunft der Kerzen wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:15

    LPI-J: Graffiti im Paradies

    Jena (ots) - Eine Meldung über ein frisch angebrachtes Graffiti im Paradiespark in Jena erreichte Dienstagmorgen die Polizei Jena. Vor Ort konnten die Beamten auf einer Betonbank mit schwarzer Farbe geschriebene Buchstaben feststellen. Ein politischer Zusammenhang war nicht zu erkennen. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:15

    LPI-J: Verletzt nach Zusammenstoß

    Jena (ots) - Eine 22-jährige PKW-Fahrerin befuhr Dienstagnachmittag die Stadtrodaer Straße in stadtauswärtige Richtung. Ein hinter ihr fahrender PKW fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf den voranfahrenden PKW auf. Beide Fahrzeugführer stiegen aus und begutachteten ihre PKW. Der bisher unbekannte Verursacher des Zusammenstoßes deutete der 22-Jährigen, dass an ihrem Fahrzeug kein Schaden entstanden ist. Diese nahm dies vorerst so hin und beide Beteiligten verließen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren