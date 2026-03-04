Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzt nach Zusammenstoß

Jena (ots)

Eine 22-jährige PKW-Fahrerin befuhr Dienstagnachmittag die Stadtrodaer Straße in stadtauswärtige Richtung. Ein hinter ihr fahrender PKW fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf den voranfahrenden PKW auf. Beide Fahrzeugführer stiegen aus und begutachteten ihre PKW. Der bisher unbekannte Verursacher des Zusammenstoßes deutete der 22-Jährigen, dass an ihrem Fahrzeug kein Schaden entstanden ist. Diese nahm dies vorerst so hin und beide Beteiligten verließen den Ereignisort. Im weiteren Verlauf meldete sich die Fahrerin bei der Polizei, erklärte den vorangegangenen Sachverhalt und gab nun an durch den Zusammenstoß Schmerzen zu haben. Nachdem sie sich zur Abklärung der Schmerzen in einem Krankenhaus untersuchen ließ, erschien sie zur Unfallaufnahme bei der Polizei Jena. Hier konnte an dem Fahrzeug ein zum Sachverhalt passender Schaden festgestellt werden. Es wurde eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen. Der Schadensverursacher wird in diesem Zusammenhang ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell