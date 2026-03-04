LPI-J: Brand verhindert
Jena (ots)
Zwei Kerzen in einem Hausflur lösten Mittwochmorgen einen Feuerwehreinsatz im Zentrum von Jena aus. Durch das Wachs der brennenden Kerzen fing eine daneben befindliche Mülltüte Feuer. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht. Ermittlungen zur Herkunft der Kerzen wurden eingeleitet.
