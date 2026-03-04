PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand verhindert

Jena (ots)

Zwei Kerzen in einem Hausflur lösten Mittwochmorgen einen Feuerwehreinsatz im Zentrum von Jena aus. Durch das Wachs der brennenden Kerzen fing eine daneben befindliche Mülltüte Feuer. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht. Ermittlungen zur Herkunft der Kerzen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

