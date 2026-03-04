LPI-J: Ladendieb auf frischer Tat
Weimar (ots)
Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Sportgeschäfts in einem Weimarer Einkaufszentrum stellte Mittwochnachmittag einen Ladendieb. Der 18-jährige Täter steckte, nachdem er auf bisher unbekannte Art und Weise die Diebstahlssicherung entfernte, ein T-Shirt im Wert von 35 Euro in eine Trinkflasche. Anschließend verstaute er die Flasche in seinem Rucksack und wollte das Geschäft verlassen. Der 20-jährige Mitarbeiter bemerkte dies und hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde eingeleitet.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell