PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb auf frischer Tat

Weimar (ots)

Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Sportgeschäfts in einem Weimarer Einkaufszentrum stellte Mittwochnachmittag einen Ladendieb. Der 18-jährige Täter steckte, nachdem er auf bisher unbekannte Art und Weise die Diebstahlssicherung entfernte, ein T-Shirt im Wert von 35 Euro in eine Trinkflasche. Anschließend verstaute er die Flasche in seinem Rucksack und wollte das Geschäft verlassen. Der 20-jährige Mitarbeiter bemerkte dies und hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 09:12

    LPI-J: Smartwatch löst Polizeieinsatz aus

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Bei der Rettungsleitstelle ging Dienstagabend ein Notruf ein, welcher durch eine Smartwatch ausgelöst wurde. Die hinterlegte Telefonnummer gehörte zu einem 13-jährigen Mädchen aus Mellingen. Um sicherzugehen, dass es dem Mädchen gut geht, fuhren die Beamten umgehend zu der Anschrift. Die vor Ort angetroffene Mutter gab an, dass sich ihre Tochter bei ihrem Vater in Weimar befindet. Die ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:11

    LPI-J: Spaziergängerin von Hund gebissen

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Eine 29-Jährige war am Dienstag gegen Mittag mit ihrem Kinderwagen auf einem Radweg bei Klettbach spazieren. Dabei trafen sie auf eine 72-Jährige, welche mit ihrem Hund spazieren war. Aus bisher unbekannten Gründen Biss der Hund unvermittelt in das Bein der 29-Jährigen. Diese musste mit einer Bisswunde in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen die Hundehalterin wurde ein ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 07:41

    LPI-J: Vermisste gefunden

    Weimar (ots) - Die seit Anfang Februar als vermisst gemeldete 16-Jährige Lhayla Schwanke aus Weimar wurde durch Polizeibeamte der PI Weimar wohlbehalten bei einer nahen Verwandten angetroffen. Damit wurden die Suchmaßnahmen eingestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren