Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Smartwatch löst Polizeieinsatz aus

Weimar / Weimarer Land (ots)

Bei der Rettungsleitstelle ging Dienstagabend ein Notruf ein, welcher durch eine Smartwatch ausgelöst wurde. Die hinterlegte Telefonnummer gehörte zu einem 13-jährigen Mädchen aus Mellingen. Um sicherzugehen, dass es dem Mädchen gut geht, fuhren die Beamten umgehend zu der Anschrift. Die vor Ort angetroffene Mutter gab an, dass sich ihre Tochter bei ihrem Vater in Weimar befindet. Die Beamten suchten auch diese Anschrift auf und konnten mit dem Vater sprechen. Die 13-Jährige hat sich im Verlauf des Tages eine neue Notrufapp heruntergeladen, der Notruf wurde offensichtlich ausversehen ausgelöst. Nachdem das bereits schlafende Mädchen aufgeweckt wurde und sich die Beamten davon überzeugt haben, dass es ihr gut geht konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell