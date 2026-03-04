LPI-J: Vermisste gefunden
Weimar (ots)
Die seit Anfang Februar als vermisst gemeldete 16-Jährige Lhayla Schwanke aus Weimar wurde durch Polizeibeamte der PI Weimar wohlbehalten bei einer nahen Verwandten angetroffen. Damit wurden die Suchmaßnahmen eingestellt.
