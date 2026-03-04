PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisste gefunden

Weimar (ots)

Die seit Anfang Februar als vermisst gemeldete 16-Jährige Lhayla Schwanke aus Weimar wurde durch Polizeibeamte der PI Weimar wohlbehalten bei einer nahen Verwandten angetroffen. Damit wurden die Suchmaßnahmen eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

    LPI-J: Betäubungsmittel gefunden

    Apolda (ots) - Am gestrigen Montag überprüfte die Polizei Apolda die Kontaktadresse zu einem bestehenden Haftbefehl. In der Wohnung konnte die gesuchte Person nicht angetroffen werden, allerdings lag im Wohnzimmer Betäubungsmittel auf dem Tisch. Eine weitere Konsumeinheit wurde freiwillig den Beamten ausgehändigt. Die Betäubungsmittel (Crystal) wurden beschlagnahmt und die 23-Jährige bekommt eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Rückfragen ...

  • 03.03.2026 – 10:24

    LPI-J: Zwei Schnellfahrer in Oberroßla

    Oberroßla (ots) - Gestern Abend führte die Polizei Apolda eine stationäre Verkehrskontrolle in Oberroßla durch. Zwei Autofahrer waren besonders schnell unterwegs. Ein Opel Fahrer fuhr mit 114 km/h durch die 50 iger Zone und ein Audi Fahrer mit 72 km/h. Den Opel Fahrer erwartet nun ein 3-monatiges Fahrverbot und zwei Punkte, den Audi Fahrer erwartet ein Fahrverbot und ein Punkt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

