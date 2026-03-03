PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betäubungsmittel gefunden

Apolda (ots)

Am gestrigen Montag überprüfte die Polizei Apolda die Kontaktadresse zu einem bestehenden Haftbefehl. In der Wohnung konnte die gesuchte Person nicht angetroffen werden, allerdings lag im Wohnzimmer Betäubungsmittel auf dem Tisch. Eine weitere Konsumeinheit wurde freiwillig den Beamten ausgehändigt. Die Betäubungsmittel (Crystal) wurden beschlagnahmt und die 23-Jährige bekommt eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

