PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Waschbär erlöst

Weimar / Weimarer Land (ots)

Eine 44-Jährige meldete am Montagmorgen einen verletzten Waschbären auf der Landstraße 1053 bei Bad Berka. Offenbar war das Tier im Zuge eines nicht gemeldeten Wildunfalls verunglückt und schwer verletzt. Die eingesetzten haben den zuständigen Jagdpächter hinzugezogen. Dieser erlöste das Tier von seinen Qualen. Hinweise auf einen Unfallbeteiligten gab es nicht. Bei Waschbären handelt es sich dazu um eine invasive Art, die grundsätzlich Ganzjährig bejagt werden darf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 08:15

    LPI-J: Lkw beschmiert

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen den Auflieger eines Lkw mit den Farben Schwarz und lila beschmiert. Das Fahrzeug befand sich in der Weimarer Innenstadt. Die Farben wurden mutmaßlich mit Filzstiften aufgebracht und waren nicht lesbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 08:15

    LPI-J: Überfall auf Jugendlichen

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Ein 14-Jähriger war in Weimar auf Klassenfahrt. Er befand sich in der Stadt und trug ein T-Shirt mit Bezug zu einem Fußballverein aus einem anderen Bundesland. Am Nachmittag wurde er durch unbekannte Personen angesprochen und aufgefordert, das T-Shirt herauszugeben. Da er Angst hatte, körperlich angegriffen zu werden, übergab er das T-Shirt. Die Täter die mutmaßlich aus dem Milieu von Fußballfans stammten entfernten sich dann vom Tatort. ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 08:15

    LPI-J: Böschung in Brand geraten

    Saale-Holzland (ots) - Über die Feuerwehr erhielt die Polizei gestern Nachmittag die Information über einen Flächenbrand an einem Feldweg in der Nähe der Landstraße 1070 bei Schkölen. Insgesamt waren ca. 30 Quadratmeter in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren von Wetzdorf, Schkölen und Camburg brachten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten ihn löschen. Zur Brandursache gibt es bisher keinerlei Hinweise. Zu einer Gefährdung Dritter kam es nicht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren