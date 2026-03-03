LPI-J: Zusammenstoß auf Parkplatz
Apolda (ots)
Am Montag den 02.03.2026 in der Mittagszeit kam es zu einem Zusammenstoß auf dem Parkplatz eines Discounters. Ein 72-jähriger Hyundai Fahrer rangierte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz rückwärts aus einer Parklücke heraus. Dabei übersah er die hinter ihm fahrende 66-jährige Nissan Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, ein Sachschaden entstand, aber zum Glück wurde niemand verletzt.
