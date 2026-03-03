LPI-J: Zwei Schnellfahrer in Oberroßla
Oberroßla (ots)
Gestern Abend führte die Polizei Apolda eine stationäre Verkehrskontrolle in Oberroßla durch. Zwei Autofahrer waren besonders schnell unterwegs. Ein Opel Fahrer fuhr mit 114 km/h durch die 50 iger Zone und ein Audi Fahrer mit 72 km/h. Den Opel Fahrer erwartet nun ein 3-monatiges Fahrverbot und zwei Punkte, den Audi Fahrer erwartet ein Fahrverbot und ein Punkt.
