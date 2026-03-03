LPI-J: Zwei Schnellfahrer in Oberroßla

Weimar / Weimarer Land (ots) - Eine 44-Jährige meldete am Montagmorgen einen verletzten Waschbären auf der Landstraße 1053 bei Bad Berka. Offenbar war das Tier im Zuge eines nicht gemeldeten Wildunfalls verunglückt und schwer verletzt. Die eingesetzten haben den zuständigen Jagdpächter hinzugezogen. Dieser erlöste das Tier von seinen Qualen. Hinweise auf einen Unfallbeteiligten gab es nicht. Bei Waschbären handelt es sich dazu um eine invasive Art, die grundsätzlich ...

