LPI-J: Spaziergängerin von Hund gebissen
Weimar / Weimarer Land (ots)
Eine 29-Jährige war am Dienstag gegen Mittag mit ihrem Kinderwagen auf einem Radweg bei Klettbach spazieren. Dabei trafen sie auf eine 72-Jährige, welche mit ihrem Hund spazieren war. Aus bisher unbekannten Gründen Biss der Hund unvermittelt in das Bein der 29-Jährigen. Diese musste mit einer Bisswunde in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen die Hundehalterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
