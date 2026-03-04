PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spaziergängerin von Hund gebissen

Weimar / Weimarer Land (ots)

Eine 29-Jährige war am Dienstag gegen Mittag mit ihrem Kinderwagen auf einem Radweg bei Klettbach spazieren. Dabei trafen sie auf eine 72-Jährige, welche mit ihrem Hund spazieren war. Aus bisher unbekannten Gründen Biss der Hund unvermittelt in das Bein der 29-Jährigen. Diese musste mit einer Bisswunde in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen die Hundehalterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 07:41

    LPI-J: Vermisste gefunden

    Weimar (ots) - Die seit Anfang Februar als vermisst gemeldete 16-Jährige Lhayla Schwanke aus Weimar wurde durch Polizeibeamte der PI Weimar wohlbehalten bei einer nahen Verwandten angetroffen. Damit wurden die Suchmaßnahmen eingestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:25

    LPI-J: Betäubungsmittel gefunden

    Apolda (ots) - Am gestrigen Montag überprüfte die Polizei Apolda die Kontaktadresse zu einem bestehenden Haftbefehl. In der Wohnung konnte die gesuchte Person nicht angetroffen werden, allerdings lag im Wohnzimmer Betäubungsmittel auf dem Tisch. Eine weitere Konsumeinheit wurde freiwillig den Beamten ausgehändigt. Die Betäubungsmittel (Crystal) wurden beschlagnahmt und die 23-Jährige bekommt eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren