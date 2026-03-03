PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisst in Jena - wer hat 40-jährigen Johannes gesehen?

LPI-J: Vermisst in Jena - wer hat 40-jährigen Johannes gesehen?
Jena (ots)

Seit Dienstag, dem 03.03.2026, wird der 40-jährige Johannes K. aus Jena vermisst. Dieser leidet unter einer diagnostizierten Schizophrenie und befindet sich derzeit in einer akuten Psychose, welche von staken Wahnvorstellungen begleitet wird. Es ist nicht auszuschließen, dass der Johannes sich in einer hilflosen Lage befindet. Gegen 07:15 Uhr verließ er am heutigen Tag mit seinem schwarzen Skoda Fabia das Haus in unbekannte Richtung. Seitdem fehlt jede Spur von dem Johannes. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung dringend um Mithilfe.

Der Johannes kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 1,78 Meter groß, 40 Jahre, sehr schmale Statur, rötliche Haare, rasiert auf 5mm, kein Bart, halbseitige Lähmung; hinkender Gang, linker Arm durch Arbeitsunfall beeinträchtigt und daher angewinkelt. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug Johannes blaue Schuhe, schwarze Jeans, schwarzes T-Shirt und eine schwarze Lederjacke.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Jena unter 03641-811124 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder bei jeder anderen Dienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

