Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden / Schwaikheim: Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Drei tatverdächtige Männer im Alter zwischen 19 und 32 Jahren wurden am Sonntagnachmittag nach einem Einbruch in eine Firma in der Max-Eyth-Straße vorläufig festgenommen.

Gegen 16:30 Uhr meldete ein Lokführer eine maskierte Person auf den Gleisen im Bereich des Industriegebiets Winnenden. Als kurz darauf eine erste Polizeistreife vor Ort eintraf, wurde im Nahbereich mutmaßliches Diebesgut aus der Firma aufgefunden, welches offensichtlich zum Abtransport bereitgelegt wurde.

Ein 32-jähriger Mann konnte kurz nach dem Eintreffen der Polizisten in der Nähe festgenommen werden.

Kurze Zeit später begegneten die Beamten einem schwarzen Audi, der bei Erblicken des Streifenwagens wendete und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schwaikheim davonfuhr.

Der verdächtige Audi konnte kurze Zeit später in der Leintelstraße in Schwaikheim gefunden werden, nachdem dieser mit einer Hauswand kollidiert war. Die beiden Insassen des Pkw im Alter von 19 und 21 Jahren konnten vor Ort ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die drei Männer am Montag nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Ob die drei Männer tatbeteiligt waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen, die durch die Fahrweise des Audi-Fahrers evtl. gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Am Montag zwischen 10:30 Uhr und 15:50 Uhr wurde auf dem Aldi-Parkplatz in der Großheppacher Straße ein geparkter Dacia von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Dacia wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Ein 59 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 8:10 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Hierbei bemerkte er nicht, dass die vor ihm fahrende 44-jährige Dacia-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Winnenden: Aufgefahren

Rund 15.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 9:45 Uhr im Jasminweg. Ein 35-jähriger Ford-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 34-jährige KIA-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Unfallverursacher zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell