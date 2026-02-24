PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Folgemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu auf Parkplatz gefundener Person in Gaildorf

Aalen (ots)

Folgemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu auf Parkplatz gefundener Person in Gaildorf

Wie bereits berichtet wurde am vergangenen Montag eine schwer verletzte Person auf einem Parkplatz in der Fraschstraße gefunden, die später ihren Verletzungen in einer Klinik erlag. Die weiteren Ermittlungen deuten bislang daraufhin, dass der Mann die tödlichen Verletzungen durch einen Verkehrsunfall erlitten hat. Die Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung vom 19.02.2026

Gaildorf: Person auf Parkplatz gefunden

Am frühen Montagvormittag gegen 05:20 Uhr wurde eine schwer verletzte Person durch einen Mann auf dem Parkplatz einer Bank in der Fraschstraße aufgefunden. Die 50-jährige männliche Person wurde medizinisch versorgt und in eine Klinik gebracht. Dort erlag er später seinen Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache des Mannes aufgenommen, Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen bislang nicht vor. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

