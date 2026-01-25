Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub unter Kindern in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, hielt sich der geschädigte 10jährige Gelsenkirchener mittags mit seinem Fahrrad an einer Bushaltestelle auf der Wilhelminenstraße auf. Es kam mit zwei dazugestoßenen Jungen, beide ebenfalls aus Gelsenkirchen und 10 Jahre alt, zu einem Wortgefecht. Im weiteren Verlauf versetzten die beiden Tatverdächtigen dem Geschädigten Faustschläge ins Gesicht. Einer dieser Jungen sprühte ihm darüber hinaus Deo ins Gesicht. Danach entwendeten sie das Fahrrad des Geschädigten und fuhren davon.

Der Geschädigte schilderte den Vorfall seinem Vater, woraufhin sich beide auf die Suche nach den Tatverdächtigen machten. Nach ca. einstündiger Suche konnten sie die Tatverdächtigen samt Fahrrad auf einem Spielplatz in Heßler ausfindig machen. Der Vater verständigte daraufhin die Polizei. Nach Sachverhaltsklärung wurde dem Geschädigten das Fahrrad wieder ausgehändigt. Die beiden Tatverdächtigen wurden in die Obhut von Erziehungsberechtigten und Betreuer übergeben. Es wurde eine Strafanzeige wegen Raubes gefertigt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell