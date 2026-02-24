PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten und Sachbeschädigung an Pkw

Aalen (ots)

Untermünkheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr einen in der Hohenloher Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten Opel und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 4 Uhr wurde in der Gutenbergstraße ein am Fahrbahnrand geparkter Audi durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Craisheim: Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr auf Montag, 16 Uhr wurde in einer Garage ein geparkter Pkw des Herstellers Mercedes durch einen Unbekannten beschädigt. Hierbei wurde die hintere rechte Fensterscheibe eingeschlagen, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Personen, welche Hinweise auf dieses Geschehen haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 07:36

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand - Unfallflucht - Polizisten angegriffen

    Aalen (ots) - Waiblingen: Fahrzeugbrand Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Mercedes am Montag gegen 18:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Düsseldorfer Straße in Brand. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte den Pkw, an diesem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde beim Brand niemand. Kernen im Remstal - ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 07:22

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallfluchten - Sachbeschädigungen

    Aalen (ots) - Hüttlingen: Einbruch in Schule Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 6:30 Uhr, drangen Einbrecher auf bislang nicht gesicherte Weise in die Schule im St. Ulrichsweg ein. Im Keller wurden Werkzeuge aus den Schränken entnommen und damit eine Glastür zerstört. Anschließend wurden aus dem Sekretariat und dem Rektorat aus mehreren Geldkassetten ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:42

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Farbschmiererei - Brand - Unfall

    Aalen (ots) - Westhausen/Reichenbach: Kabel an PKW durchtrennt Ein Unbekannter hat zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 8 Uhr, im Wiesenweg an einem dort abgestellten Ford die Kabel am Motorkabelbaum durchtrennt, während die Haube zum Laden der Batterie geöffnet war. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren