Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten und Sachbeschädigung an Pkw

Aalen (ots)

Untermünkheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr einen in der Hohenloher Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten Opel und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 4 Uhr wurde in der Gutenbergstraße ein am Fahrbahnrand geparkter Audi durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Craisheim: Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr auf Montag, 16 Uhr wurde in einer Garage ein geparkter Pkw des Herstellers Mercedes durch einen Unbekannten beschädigt. Hierbei wurde die hintere rechte Fensterscheibe eingeschlagen, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Personen, welche Hinweise auf dieses Geschehen haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell