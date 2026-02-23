Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Farbschmiererei - Brand - Unfall

Aalen (ots)

Westhausen/Reichenbach: Kabel an PKW durchtrennt

Ein Unbekannter hat zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 8 Uhr, im Wiesenweg an einem dort abgestellten Ford die Kabel am Motorkabelbaum durchtrennt, während die Haube zum Laden der Batterie geöffnet war. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Wasseralfingen: Vergessener Topf löst Brand aus

Rauch aus einer Wohnung wurde der Polizei am Freitag gegen 13:40 Uhr in der Weitbrechtstraße gemeldet. Nach Betreten der Wohnung wurde klar, dass es sich lediglich um einen vergessenen Topf auf dem Herd handelte. Ein 57 Jahre alter Bewohner hatte einen Topf auf den Herd gestellt und anschließend die Wohnung verlassen. Daraufhin kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war mit fünf Einsatzfahrzeugen sowie 38 Einsatzkräften vor Ort.

Hüttlingen: Farbschmiererei

Ein Unbekannter beschmierte in der Abtsgmünder Straße die Außenfassade eines Gemeindeparkhauses mit roten Hakenkreuzen und einem Hitler-Schriftzug. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am Freitag beschädigte zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich weißen Kleinwagens mit Heidenheimer Kennzeichen einen Mercedes, der auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Heinrich-Rieger-Straße geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Rainau: Unfall auf der BAB

Ein 20-jähriger Audi-Fahrer geriet am Sonntag, gegen 7:20 Uhr, auf der BAB7 in Richtung Ulm nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortigen Leitplanken. Bei dem Unfall wurde die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt, so dass eine größere Menge Öl austrat. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 44.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell