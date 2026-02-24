Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallfluchten - Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Hüttlingen: Einbruch in Schule

Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 6:30 Uhr, drangen Einbrecher auf bislang nicht gesicherte Weise in die Schule im St. Ulrichsweg ein. Im Keller wurden Werkzeuge aus den Schränken entnommen und damit eine Glastür zerstört. Anschließend wurden aus dem Sekretariat und dem Rektorat aus mehreren Geldkassetten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Adelmannsfelden: Wohnungseinbruch

Durch eine aufgebrochene Terrassentür drang ein Einbrecher in ein Wohnhaus in der Schillerstraße ein. Anschließend wurden von dem Dieb mehrere Zimmer durchsucht und im Schlafzimmer Bargeld in Höhe von etwa 2000 Euro entwendet. Bei dem Einbruch, der sich am Montag zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Rainau: Mauer beschädigt

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Freitag und Montag eine Mauer in der Straße Schloßberg. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Ellwangen: Einbruch in Berufsschule

Am Sonntag um kurz vor 2 Uhr drang ein Dieb in die Berufsschule in der Berliner Straße ein, indem er mit Gewalt die Tür zum Pausenhof aufriss. In den Räumlichkeiten schlug er im Bereich der Cafeteria zunächst einen Bewegungsmelder von der Decke und begab sich zu den dortigen Getränkeautomaten, wovon er einen aussteckte. Im weiteren Verlauf ließ er von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete aus der Schule. Entwendet wurde somit nichts. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Bopfingen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Opel, der am Montag zwischen 9:55 Uhr und 10:08 Uhr auf dem Parkplatz des Ipftreff abgestellt war, wurde dort von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020 entgegen.

Bopfingen: PKWs zerkratzt

Ein Hyundai, der in der Hauptstraße geparkt war, wurde zwischen Samstagabend, 21:30 Uhr und Sonntagmorgen, 11 Uhr, auf der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Im Bahnhofweg wurde am Sonntag zwischen 2 Uhr und Sonntagmorgen ein dort geparkter Range Rover ebenfalls mit einem spitzen Gegenstand rings herum zerkratzt.

Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Montag zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr einen VW Golf, der auf einem Discounter Parkplatz in der Lorcher Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2.500 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Lindach: Unfallflucht

Ein am Fahrbahnrand geparkter BMW wurde zwischen Samstag, 10:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr, im Liegnitzer Weg durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der vorderen rechten Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

