Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand - Unfallflucht - Polizisten angegriffen

Aalen (ots)

Waiblingen: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Mercedes am Montag gegen 18:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Düsseldorfer Straße in Brand. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte den Pkw, an diesem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde beim Brand niemand.

Kernen im Remstal - Stetten: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montagabend zwischen 20 Uhr und 21:20 Uhr einen Gartenzaun in der Kirchstraße und fuhr danach unerlaubt weiter. Zeugenhinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Aggressiver Mann greift Polizisten an

Am Montag gegen 14:15 Uhr pöbelte ein 23-jähriger Mann in der Jahnstraße mehrere Passanten an, darunter auch Kinder. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt der Mann sich äußerst unkooperativ und griff diese an, weshalb er in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

