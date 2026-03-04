PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Graffiti im Paradies

Jena (ots)

Eine Meldung über ein frisch angebrachtes Graffiti im Paradiespark in Jena erreichte Dienstagmorgen die Polizei Jena. Vor Ort konnten die Beamten auf einer Betonbank mit schwarzer Farbe geschriebene Buchstaben feststellen. Ein politischer Zusammenhang war nicht zu erkennen. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

