LPI-J: Graffiti im Paradies

Weimar / Weimarer Land (ots) - Bei der Rettungsleitstelle ging Dienstagabend ein Notruf ein, welcher durch eine Smartwatch ausgelöst wurde. Die hinterlegte Telefonnummer gehörte zu einem 13-jährigen Mädchen aus Mellingen. Um sicherzugehen, dass es dem Mädchen gut geht, fuhren die Beamten umgehend zu der Anschrift. Die vor Ort angetroffene Mutter gab an, dass sich ihre Tochter bei ihrem Vater in Weimar befindet. Die ...

mehr