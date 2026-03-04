LPI-J: Graffiti im Paradies
Jena (ots)
Eine Meldung über ein frisch angebrachtes Graffiti im Paradiespark in Jena erreichte Dienstagmorgen die Polizei Jena. Vor Ort konnten die Beamten auf einer Betonbank mit schwarzer Farbe geschriebene Buchstaben feststellen. Ein politischer Zusammenhang war nicht zu erkennen. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.
