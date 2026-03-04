Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Vorfahrtscrash - Motorradfahrer schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Dienstagmittag (03.03.) kam es auf der Werthfeldstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Hierbei erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 54-jährige Zweiradfahrer zuvor die Werthfeldstraße in Fahrtrichtung Eichenstraße befuhr. Zeitgleich kam ihm, aus Richtung der Eichenstraße, ein 32-jähriger BMW-Fahrer entgegen, der beabsichtigte, nach links in die Sterkrader Straße einzubiegen. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zur frontalen Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des Motorrads wurde durch den Crash von seinem Gefährt geschleudert und kam schlussendlich hinter dem BMW zum Liegen. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt.

Vor Ort wurde der 54-Jährige durch eine Rettungswagenbesatzung sowie einen Notarzt behandelt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallermittlungen führt nun das Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell