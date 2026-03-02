Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Brandstiftung in Klosterhardt - Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Oberhausen (ots)

Am Sonntagmorgen (01.03.) kam es am Ginsterweg in Klosterhardt zu einer versuchten schweren Brandstiftung durch einen 44-Jährigen (Staatsangehörigkeit: deutsch).

Erste Notrufe erreichten die Feuerwehr Oberhausen um kurz nach 07:00 Uhr, die allesamt mitteilten, dass am Ginsterweg ein Carport brenne. Polizei und Feuerwehr begaben sich unmittelbar zum Tatort. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Als Beamte der Feuerwehr im Rahmen der Löscharbeiten die zum Carport gehörige Wohnung aufsuchten, konnten sie in der betreffenden Wohnung den Bewohner mit einer Axt sowie einem Hammer in der Hand erkennen, woraufhin sie sich zurückzogen. Die Polizei umstellte daraufhin das Gebäude, ebenso wurden Spezialeinheiten alarmiert. Bevor diese jedoch einen Zugriff durchführen konnten, trat der 44-Jährige unbewaffnet vor das Wohnhaus, wo er widerstandslos gesichert werden konnte.

Abschließend wurde er aufgrund des Verdachts einer psychischen Erkrankung in ein Krankenhaus gebracht. Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell