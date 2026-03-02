Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fake-Internetbekanntschaft: 26-Jähriger ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Oberhausen (ots)

Am Samstagabend (28.02.) kam es auf der Wehrstraße zu einem Raub zum Nachteil eines 26-Jährigen durch zwei unbekannte Täter. Die Polizei sucht nun Tatzeugen.

Dass sich das Opfer am Samstagabend auf der Wehrstraße befand, war kein Zufall: Zuvor hatte der Wuppertaler mit einer mutmaßlich weiblichen Internetbekanntschaft ein Treffen auf der Wehrstraße vereinbart, die ihn darum bat, ausreichend Bargeld für die Verabredung mitzunehmen. Vor Ort erschien gegen 20:37 Uhr dann allerdings nicht die erwartete Internetbekanntschaft des 26-Jährigen, sondern zwei junge Männer, die ihn unmittelbar mit Schlägen und Tritten attackierten und ihn schlussendlich um seine EC-Karte sowie 70 Euro Bargeld beraubten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- Männlich, ca. 18 Jahre alt - 165 - 170cm groß - Westasiatisches Erscheinungsbild - Dunkle Haare - Ziegenbart - Schwarze Pufferjacke

Täter 2:

- Männlich - Etwas größer als Täter 1 - Helle Haut - Deutsches Erscheinungsbild

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es sich um die selben Täter handelt, die bereits am 16.09.2025 nach ähnlicher Vorgehensweise auf der Wehrstraße einen schweren Raub verübten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/6119497).

Haben Sie die Tat beobachtet oder können sonstige Hinweise auf die Täter geben? Dann melden Sie sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder unter 0208/826-0.

