Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Dooring-Verkehrsunfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (25.02.) kam es gegen 09:17 Uhr auf der Mellinghofer Straße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelec-Fahrerin (52) verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau mit ihrem Pedelec den gekennzeichneten Fahrradweg der Mellinghofer Straße in südliche Fahrtrichtung. Zeitgleich hatte ein Mann seinen Pkw im Bereich der Zufahrt eines Autohauses abgestellt. Beim Öffnen der Fahrertür übersah der Pkw-Fahrer offenbar die herannahende Radfahrerin. In der Folge kam es zur Kollision zwischen der Fahrzeugtür und der Pedelec-Fahrerin, bei der die Frau zu Boden stürzte.

Der alarmierte Rettungsdienst versorgte die Verletzte vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell