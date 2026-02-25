PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Dooring-Verkehrsunfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin

POL-OB: Dooring-Verkehrsunfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (25.02.) kam es gegen 09:17 Uhr auf der Mellinghofer Straße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelec-Fahrerin (52) verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau mit ihrem Pedelec den gekennzeichneten Fahrradweg der Mellinghofer Straße in südliche Fahrtrichtung. Zeitgleich hatte ein Mann seinen Pkw im Bereich der Zufahrt eines Autohauses abgestellt. Beim Öffnen der Fahrertür übersah der Pkw-Fahrer offenbar die herannahende Radfahrerin. In der Folge kam es zur Kollision zwischen der Fahrzeugtür und der Pedelec-Fahrerin, bei der die Frau zu Boden stürzte.

Der alarmierte Rettungsdienst versorgte die Verletzte vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ein.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren