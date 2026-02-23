Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Eine abenteuerliche Fahrt und Geschichte

Oberhausen (ots)

Am Freitagabend (20.02.) ereignete sich gegen 22:18 Uhr auf der Straße "Alte Walz" ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Audi in Fahrtrichtung Essener Straße unterwegs, als er im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem Baum kollidierte.

Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten gab der Fahrzeugführer an, einem Tier ausgewichen zu sein.

Ein Zeuge schilderte den Einsatzkräften jedoch eine etwas dynamischere Version des Geschehens: Nach dessen Angaben war ihm der Audi bereits zuvor im Bereich der Rudolf-Weber-Arena aufgefallen. Dort soll das Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt worden sein. Neben dem Audi habe sich ein weiterer Pkw, mutmaßlich ein Porsche, befunden. Beide Fahrzeuge sollen kräftig beschleunigt und gemeinsam in Fahrtrichtung Essener Straße unterwegs gewesen sein.

In der dortigen Kurve endete der sportliche Fahrstil des Audi-Fahrers schließlich abrupt, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer des mutmaßlich beteiligten Porsche setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Der 23-jährige Audi-Fahrer blieb gegenüber den Polizeibeamten bei seiner ursprünglichen Darstellung, wonach ein "tierischer Verkehrsteilnehmer" Anlass für das Ausweichmanöver gewesen sei. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer blieben unverletzt. Der ohnehin nicht mehr fahrbereite Pkw wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

