POL-OB: Fußballspiel in der Regionalliga West zwischen dem SC Rot - Weiß Oberhausen und dem SV Rödinghausen am 21.02.2026, 14:00 Uhr im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots) - Am Freitagabend (13.02.) kam es gegen 22:30 Uhr zu einem schweren Raub auf Mitarbeiter einer Penny-Filiale. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Filialleiter gemeinsam mit Angestellten nach Ladenschluss das Gebäude, als sie im Ausgangsbereich von vier maskierten Tätern abgepasst wurden. Die Täter bedrohten die Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers und forderten sie auf, sich hinter dem ...

mehr