POL-OB: Schwerer Raub nach Ladenschluss - Hinweise erbeten

Oberhausen (ots)

Am Freitagabend (13.02.) kam es gegen 22:30 Uhr zu einem schweren Raub auf Mitarbeiter einer Penny-Filiale. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Filialleiter gemeinsam mit Angestellten nach Ladenschluss das Gebäude, als sie im Ausgangsbereich von vier maskierten Tätern abgepasst wurden.

Die Täter bedrohten die Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers und forderten sie auf, sich hinter dem Kassenbereich auf den Boden zu legen. Einer der Täter erkundigte sich gezielt nach dem Filialleiter. Dieser wurde daraufhin mehrfach geschlagen und anschließend unter Vorhalt eines Messers gezwungen, den Tresor zu öffnen.

Nachdem der vierstellige Bargeldbetrag durch den Filialleiter ausgehändigt worden war, flüchteten die maskierten Täter zunächst fußläufig vom Tatort. Ein aufmerksamer Anwohner wurde durch Schreie aus Richtung der Penny-Filiale aufmerksam und begab sich fußläufig in Richtung des Geschäfts. Der Zeuge konnte beobachten, wie die Täter nach Verlassen der Filiale in einen dunklen Pkw einstiegen und in Richtung der A3 davonfuhren.

Der Filialleiter wurde bei dem Überfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Oberhausen bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gabelstraße gemacht haben oder Hinweise zu den maskierten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0208/ 826-0 oder per E-Mail poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

