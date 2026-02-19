Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Täter werfen Bauzaunfuß auf Trasse - Linienbus verunfallt

Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend (18.02.) kam es gegen 19:40 Uhr zu einem Unfall mit einem Linienbus im Bereich der Trasse nahe der Haltestelle "OLGA-Park" in Oberhausen.

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen unbekannte Täter einen Bauzaunfuß (wird u.a. zur Sicherung von Warnbaken bei Baustellen verwendet) von einem angrenzenden Gehweg auf die Fahrspur der Trasse in Fahrtrichtung Sterkrader Bahnhof. Kurz vor der Brücke über den Rhein-Herne-Kanal überfuhr ein Linienbus den schweren Gegenstand. Der Bus kam wenige hundert Meter später an der Haltestelle "OLGA-Park" zum Stillstand und war nicht mehr fahrbereit. Betriebsflüssigkeiten traten aus und mussten durch die Feuerwehr abgestreut werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein Zeuge beobachtete zuvor zwei dunkel gekleidete Männer, die gemeinsam den Fuß auf die Trasse warfen und anschließend in Richtung "Westfield Centro" flüchteten. Die beiden Tatverdächtigen sollen sich in einer fremden Sprache unterhalten haben, vermutlich Türkisch.

Täterbeschreibung:

-männlich

-dunkel gekleidet

-ca. 1,80 Meter groß

-trugen jeweils eine Cap

-ein Tatverdächtiger trug einen schwarzen Schal, ins Gesicht gezogen

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0208 / 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell