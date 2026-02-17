POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

In der vergangenen Woche (09.02.-15.02.2026) wurden in Oberhausen insgesamt elf Wohnungseinbrüche angezeigt.

Am Mittwochabend (11.02.2026) gegen 18:45 Uhr kam es zu einem vollendeten Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Klosterhardt. Unbekannte Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in das Haus. Im Obergeschoss wurden mehrere Schubladen und Schränke durchsucht. Durch das Auslösen einer Alarmanlage wurden Nachbarn aufmerksam und verständigten die Polizei. In Tatortnähe wurde eine dunkel gekleidete Person beobachtet, die jedoch unerkannt flüchten konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den Alarm jedoch ein größerer Schaden verhindert.

Der aktuelle Fall zeigt, dass sich eine gute und zusätzliche Sicherung lohnt. Lassen Sie sich gerne kostenlos beraten: Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei Oberhausen informiert Sie unverbindlich, wie Sie ihr Zuhause besser schützen können. Vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer 0208/ 826 4511.

