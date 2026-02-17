Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Radfahrerin an rot markierter Überfahrt angefahren - erneuter Unfall gibt Anlass zur Sensibilisierung

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Montag (16.02.) kam es im Kreuzungsbereich Fahnhorststraße / Richard-Wagner-Allee in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 36-jährige Radfahrerin wurde von einem Pkw erfasst und dabei verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die Fahnhorststraße in Fahrtrichtung Osterfeld. Im Bereich einer deutlich rot markierten Radfahrerüberfahrt kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die den Überweg querte.

Die Radfahrerin wurde nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort in ein Krankenhaus verbracht. An Pkw und Fahrrad entstanden Sachschäden.

Der Pkw-Fahrer gab an, die Radfahrerin erst im Moment des Zusammenstoßes wahrgenommen zu haben. Angaben zur gefahrenen Geschwindigkeit konnte er nicht machen.

Die Polizei Oberhausen nimmt diesen Unfall zum Anlass, erneut auf ein wiederkehrendes Problem hinzuweisen: Radfahrende werden an klar gekennzeichneten Radfahrerüberfahrten von Autofahrenden offenbar immer wieder übersehen - selbst am Tag, bei eindeutiger Markierung und angepasstem Fahrverhalten der Radfahrenden.

Ein vergleichbarer Fall wurde bereits kürzlich veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/6200555

Verkehrsunfälle dieser Art sind vermeidbar - wenn geltende Verkehrsregeln beachtet und Radfahrende als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmende wahrgenommen werden. Helfen Sie mit, #LEBEN zu schützen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell