Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Karnevalsumzug in Oberhausen - Rückblick auf den heutigen Sonntag

Oberhausen (ots)

Der Karnevalsumzug zog heute, am 15. Februar 2026, bei windig-kaltem, aber sonnigem Wetter durch Alt-Oberhausen. Viele Teilnehmende feierten sich dabei sprichwörtlich warm - begleitet von bunt geschmückten Festwagen und einer ausgelassenen Stimmung entlang der gesamten Strecke. Insgesamt waren rund 80.000 Karnevalistinnen und Karnevalisten am heutigen Tag unterwegs oder sind es vielleicht teilweise noch in den Lokalitäten der Stadt.

Der Zug selbst hatte eine Gesamtlänge von rund 2,5 Kilometern und legte auf seinem Weg, bei diesmal leicht geänderter Route, durch die Stadt eine Strecke von insgesamt etwa sechs Kilometern zurück.

Die Polizei Oberhausen, unterstützt durch Einsatzkräfte aus Dortmund, begleitete den Umzug mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten. Am Rande des Zuges kam es zu einem Vorfall, bei dem eine Person durch Pfefferspray leicht verletzt wurde. Vereinzelt waren zusätzlich Maßnahmen erforderlich, bei Personen, die unter dem Einfluss von (zu viel) Alkohol standen.

Positiv hervorzuheben ist, dass sich die Besucherinnen und Besucher weitestgehend an das bestehende Glasverbot hielten, über das zuvor u.a. via WhatsApp informiert wurde.

Der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz, Oliver Olbers, erklärte: "Aus polizeilicher Sicht verlief der Umzug weitestgehend friedlich und ohne größere Störungen. Ein besonderer Dank gilt allen Einsatzkräften, Helfenden und Beteiligten im Hintergrund, die durch ihre Arbeit und ihr Engagement für einen reibungslosen Ablauf und die notwendige Sicherheit gesorgt haben - damit die Jecken unbeschwert an diesem Sonntag feiern konnten."

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell