Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aktuelle Vermisstenfahndung nach einer 36-Jährigen

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach einer vermissten 36-Jährigen aus Oberhausen.

Die Frau wurde zuletzt am 03.02.2026 gesehen. Sie verließ ihre Wohnung ohne Angaben von Gründen und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Zur Fahndung mit Foto der Vermissten:

https://polizei.nrw/fahndung/194875

Haben Sie Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort? Melden Sie sich bitte telefonisch unter der 0208 / 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

