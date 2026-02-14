PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aktuelle Vermisstenfahndung nach einer 36-Jährigen

Oberhausen (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach einer vermissten 36-Jährigen aus Oberhausen.

Die Frau wurde zuletzt am 03.02.2026 gesehen. Sie verließ ihre Wohnung ohne Angaben von Gründen und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Zur Fahndung mit Foto der Vermissten:

https://polizei.nrw/fahndung/194875

Haben Sie Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort? Melden Sie sich bitte telefonisch unter der 0208 / 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

