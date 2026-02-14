POL-OB: Aktuelle Vermisstenfahndung nach einer 36-Jährigen
Oberhausen (ots)
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach einer vermissten 36-Jährigen aus Oberhausen.
Die Frau wurde zuletzt am 03.02.2026 gesehen. Sie verließ ihre Wohnung ohne Angaben von Gründen und kehrte seitdem nicht mehr zurück.
Zur Fahndung mit Foto der Vermissten:
https://polizei.nrw/fahndung/194875
Haben Sie Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort? Melden Sie sich bitte telefonisch unter der 0208 / 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de
