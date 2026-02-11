Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (11.02.) kam es gegen 06:42 Uhr an der Kreuzung Vestische Straße / Kapellenstraße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Pkw-Fahrerin die Kapellenstraße in Fahrtrichtung Vestische Straße und bog an der dortigen Ampel ab. Zeitgleich überquerte ein 52-jähriger Fußgänger die Vestische Straße über die Fußgängerfurt. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Passant.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden; der Pkw blieb fahrbereit. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell