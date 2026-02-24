Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (16.02.-22.02.2026) wurden im Stadtgebiet Oberhausen insgesamt fünf Wohnungseinbrüche zur Anzeige gebracht.

Am Freitagabend (20.02.) kam es im Stadtteil Lirich zu einem vollendeten Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten die Haustür im Erdgeschoss auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter einen Tresor aus dem Schlafzimmer, in dem sich Schmuck sowie eine fünfstellige Bargeldsumme befanden. Die Täter flüchteten anschließend mutmaßlich über die Balkontür in unbekannte Richtung.

Unsere Präventionstipps:

- Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft.

- Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung stets die Haus- und Wohnungstüren ab - auch bei kurzer Abwesenheit.

- Sichern Sie Fenster und Türen zusätzlich, insbesondere im Erdgeschoss.

In verdächtigen Situationen oder bei akuter Gefahr wählen Sie umgehend den Polizeinotruf 110. Die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention der Polizei Oberhausen beraten Bürgerinnen und Bürger kostenfrei zum Thema Einbruchschutz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell